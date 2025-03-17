أحداث مشوقة في الحلقة الأولى من "لام شمسية": صراعات عائلية وتوترات تتصاعد

الوكيل الإخباري- انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل "لام شمسية" ببداية مشوقة حيث استيقظت نيللي (أمينة خليل) من كابوس مفزع، ليكشف المسلسل تدريجيًا تفاصيل حياتها كمعلمة في نفس مدرسة ابن زوجها يوسف. في مشهد لافت، يظهر يوسف (الطفل المتمرد) وهو يرتدي الجاكيت بطريقة غير تقليدية، ما يضعه في مواجهة مع معلمته خلال طابور الصباح، وتتصاعد الأزمة حتى تصل إلى مديرة المدرسة.

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في جانب آخر، يلتقي المشاهد مع وسام (محمد شاهين)، الدكتور الجامعي الذي يعود إلى منزله ليجد زوجته رباب (يسرا اللوزي) في حالة غريبة. ورغم محاولاته لتشجيعها، إلا أن رباب تظل في حالة من الحزن دون أن يُكشف السبب في البداية.



أما بالنسبة لزوج نيللي، طارق (أحمد السعدني)، فيتحدث مع زوجته عن زيارة الطبيب، لكن المفاجأة تكمن في اكتشافه أن طارق على علاقة بامرأة أخرى تدعى نيهال، ويصاب بالصدمة عندما يعلم أنها حامل منه.



فيما يتعلق بعيد ميلاد يوسف، يعترض على تحضيراته، وعندما يحاول وسام معرفة السبب، يكشف يوسف أنه كان يتمنى إقامة الحفل في فيلا والدته. لكن وسام ينجح في إقناعه بحضور الحفل في منزل والده.



وفي الحفل، تزداد الأمور تعقيدًا، حيث تحضر والدته لتقدم له هدية ضخمة (iPhone 16 Pro Max)، في محاولة لتلبية رغباته في التباهي. ويحدث تصعيد مفاجئ عندما يفتعل يوسف مشكلة مع صديقه وسام ويظهر عصبية شديدة.



تختتم الحلقة الأولى بحدث صادم، حيث يطمئن وسام على يوسف قبل النوم، لكن نيللي تكتشف تحرش وسام بابنها يوسف، مما يؤدي إلى صراخها. الموقف يتصاعد بشكل غير متوقع حينما يقوم طارق بضرب وسام، بينما تراقب رباب زوجها وهو ملقى على الأرض في دمائه.