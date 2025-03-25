الثلاثاء 2025-03-25 02:53 م
 

أحداث من مسلسل "فهد البطل": رحلة عاطفية صادمة تتحول إلى مأساة-فيديو

\
مسلسل الفهد
 
الثلاثاء، 25-03-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-   في الحلقة 24 من مسلسل "فهد البطل"، يجتمع فهد وراوية بوالدتهما وفاء بعد سنوات من الفراق، لكن فرحتهما تتحول إلى مأساة عندما تموت والدتهما بسبب تسمم بالزرنيخ. تزداد الأحداث تعقيدًا عندما يكتشف الجميع أن عبود، مساعد غلاب، قد يكون وراء الجريمة. خلال جنازة وفاء، يكشف تقرير الطبيب الشرعي أن عبود قُتل خنقًا، مما يزيد الغموض حول القضية. في النهاية، يتلقى فهد مكالمة غامضة تخبره أن هاشم في خطر، مما يجعله في مواجهة غير متوقعة مع تهديد مسلح.

اضافة اعلان

 

 

 

et بالعربي 

 
gnews

أحدث الأخبار

دائرة الإحصاءات العامة

أخبار محلية ارتفاع الصادرات الكلية للمملكة بنسبة 1.2% خلال كانون الثاني الماضي

مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية مذكرة تفاهم لدعم مرضى السرطان غير المقتدرين

لال

فن ومشاهير بعد انتهاء تصوير 'العتاولة 2'.. أحمد السقا يلمّح لمفاجأة سينمائية

و

فن ومشاهير حلقة من مسلسل الغاوي: شمس يكشف خدعة الخواجة ويواجه صدمات جديدة

\

فن ومشاهير أحداث من مسلسل "فهد البطل": رحلة عاطفية صادمة تتحول إلى مأساة-فيديو

غا

تكنولوجيا أضرار شحن الهاتف طوال الليل: كيف تؤثر العادة على بطاريتك؟

اعخ

أخبار الشركات كابيتال بنك الراعي الرئيسي لمبادرة "الجبال السبعة" لدعم مرضى السرطان

صورة أرشيفية

عربي ودولي الكرملين: التفاصيل الفنية للمحادثات الروسية الأمريكية لن تنشر



 
 





الأكثر مشاهدة