أحداث من مسلسل "فهد البطل": رحلة عاطفية صادمة تتحول إلى مأساة-فيديو

الوكيل الإخباري- في الحلقة 24 من مسلسل "فهد البطل"، يجتمع فهد وراوية بوالدتهما وفاء بعد سنوات من الفراق، لكن فرحتهما تتحول إلى مأساة عندما تموت والدتهما بسبب تسمم بالزرنيخ. تزداد الأحداث تعقيدًا عندما يكتشف الجميع أن عبود، مساعد غلاب، قد يكون وراء الجريمة. خلال جنازة وفاء، يكشف تقرير الطبيب الشرعي أن عبود قُتل خنقًا، مما يزيد الغموض حول القضية. في النهاية، يتلقى فهد مكالمة غامضة تخبره أن هاشم في خطر، مما يجعله في مواجهة غير متوقعة مع تهديد مسلح.

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