أحكام قضائية متتالية تربك فنانة مصرية

11:10 ص

الوكيل الإخباري- تواجه الفنانة هالة صدقي خلال الأشهر الأخيرة أزمات قضائية متلاحقة، على خلفية قضايا واتهامات صدرت بشأنها أحكام مالية. اضافة اعلان





ففي 24 يونيو، أُيّد حكم بتغريمها 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، مع إلزامها بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني ومصاريف قضائية.



كما صدر في 20 مايو حكم بإلزامها بدفع 100 ألف ريال سعودي لمساعدتها السابقة حسناء، على خلفية خلاف متعلق بمكافأة برنامج "شكراً مليون"، إضافة إلى تغريمها 40% من المبلغ.



وتعود الأزمة إلى نزاع بعد مشاركة المساعدة في البرنامج، حيث اتهمت هالة صدقي بعدم سداد مستحقاتها، بينما ردت الفنانة باتهامات مضادة تتعلق بالابتزاز والإساءة إلى سمعتها.





