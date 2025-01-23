 
الخميس 2025-01-23 03:28 م
 

أحلام الشامسي تكشف عن ألبومها الجديد وتعدّه "جوهرة فنية"

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أحلام الشامسي
الخميس، 23-01-2025 02:22 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن إطلاق ألبومها الجديد بعنوان "العناق الأخير"، والذي وصفته بأنه يمثل عصارة الفن الذي تعلمته خلال مسيرتها الفنية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود.

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أرفقت أحلام مع الألبوم رسالة خاصة لجمهورها، تحدثت فيها عن تجربتها الشخصية في إنتاج الألبوم، مشيرة إلى أنها اختارت، وأنتجت، وأشرفت على كل تفاصيله. وقالت: "أحلام اليوم ليست كما كانت في الماضي، وقد أصبحت تحمل اسمها بفخر، ويتمنى أن يكون هذا الألبوم جزءًا من توثيق الفن الخليجي".


الألبوم يضم 12 أغنية وهي: "العناق الأخير، وحشتوني، هذاك أول، آه من قلبي، أدري تغير، جازيت، يوم هب الوقت، الله يهب له، أريد أفوق، إلاّك، وماذا بعد، الليل سادة".


يتزامن إصدار الألبوم مع حفلها المنتظر في مسرح أبو بكر سالم ضمن موسم الرياض. وقد لاقى الألبوم تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي أشاد بتفانيها وحرصها على تقديم عمل فني أصيل.

 

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