أحلام الشامسي تكشف عن ألبومها الجديد وتعدّه "جوهرة فنية"

الألبوم يضم 12 أغنية وهي: "العناق الأخير، وحشتوني، هذاك أول، آه من قلبي، أدري تغير، جازيت، يوم هب الوقت، الله يهب له، أريد أفوق، إلاّك، وماذا بعد، الليل سادة".
يتزامن إصدار الألبوم مع حفلها المنتظر في مسرح أبو بكر سالم ضمن موسم الرياض. وقد لاقى الألبوم تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي أشاد بتفانيها وحرصها على تقديم عمل فني أصيل.
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