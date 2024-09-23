أحلام اول الداعمين .. تفاصيل حفل الزفاف الجماعي ضمن موسم الرياض

الوكيل الإخباري- أعلن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن مفاجأةٍ سيشرف على تنظيمها موسم الرياض، لشباب وشابات السعودية المقبلين على الزواج.

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وكشف المستشار السعودي تركي آل الشيخ في تغريدةٍ شاركها عبر حسابه في منصة "إكس" أن موسم الرياض سيتكفل بتنظيم حفل زفافٍ جماعي لـ300 عريس وعروس (بمجموع 600 شخص) وذلك ضمن فعالياته.



وأضاف آل الشيخ في تغريدته أن التنظيم سيشمل حفلًا غنائيًا كبيرًا وعشاءً للمدعوين، وذلك انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لموسم الرياض تجاه شباب وبنات الوطن المقبلين على الزواج ودعمهم.



من جانبها ، لم تتوانى النجمة الإماراتية أحلام الشامسي عن تقديم دعمها لحفل الزفاف الجماعي، فور قراءتها لتغريدة تركي آل الشيخ، إذ أعادت مشاركة التغريدة مشيدةً بالمبادرة التي قدمها معالي المستشار.



وأكدت أحلام أنها ستقوم بالغناء في حفل الزفاف كهديةٍ منها، ومن دون أي مقابل، مشيرةً إلى أن خير السعودية "مغطيها"، إذ قالت: "الدعم مني للحدث أغني لهم إهداء مني لهم في هذه الليلة حضور دون أي مقابل، وخيركم مغطيني.. يستحقون بنات وشباب السعودية".



ولاقت تغريدة معالي المستشار السعودي الكثير من ردود الفعل الإيجابية، حيث أعلن الكثير منهم عن تقديم دعمهم للحفل، إذ كتب رجل الأعمال عبدالعزيز أحمد بغلف أنه سيقدم 200 ألف ريال سعودي للعرسان، فيما قدم آخرون هدايا كالعطور والتوصيل المجاني لمدة عام كامل وملابس الزفاف وغيرها.