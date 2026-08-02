أحلام تتعرّض لموقف محرج جدًا.. هذا ما فعلته إحدى المعجبات معها أمام الجمهور

وأظهر مقطع فيديو متداول أحلام وهي تتفاعل مع الحاضرين وتقترب منهم، قبل أن تمد إحدى المعجبات يدها بشكل مفاجئ وتشد شعرها، في مشهد أثار استغراب الموجودين وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم الموقف، واصلت أحلام سيرها بين الجمهور واستكملت الحفل بشكل طبيعي، فيما لم تتضح حتى الآن ملابسات الواقعة أو ما إذا كان تصرف المعجبة متعمدًا.
معجبة "تشد" شعر احلام من أجل التقاط صورة معها pic.twitter.com/PShomF9DTU— Daily عربي (@DailyArabi) August 1, 2026
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