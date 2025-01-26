أحلام ترد بكلمات مؤثرة على كارول سماحة بعد طرح ألبومها الجديد

وقالت أحلام عبر حسابها على منصة "إكس": "أغلى من يكتب لي فنانتي الغالية اللي بحبها وأعتز بها، نتمنى حضورك في رياض العز ونشوف لك حفلة كبيرة في موسم الرياض، وأنا أول الحضور. والنجاح كمان بيلبق لك، بحبك وأهديك العناق الأخير."
وكانت كارول سماحة قد وجّهت في وقت سابق رسالة إلى أحلام عبر "إكس"، حيث قالت: "التجدد والإبهار دايمًا ملعبك حبيبتي أحلام، مبروك الألبوم الجديد.. النجاح بيلبقلك."
بهذا التبادل اللطيف، أكدت الفنانتان دعمهما المتبادل، وأثارتا تفاعلًا واسعًا من متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
بعد فراق 14 عاماً.. نجم باب الحارة يلتقي والدته في سوريا
-
ممثل سوري يحذر من فوضى حمص: الوضع خطير جدا - فيديو
-
نجوم رمضان 2025: عابد فهد ودانييلا رحمة في 'نَفَس'
-
أحمد سعد يبيع معطفه بـ5 ملايين جنيه لصالح مستشفى 57357
-
بطلة كليب 'حبيبي يا نور العين' لعمرو دياب؟ شاهدوا كيف أصبحت - صور
-
حقيقة طلاق نانسي عجرم
-
لحظة اشعال النار بسيارة شقيق الفنان عمرو دياب
-
مُجددا باسم ياخور يُثير الجدل.. ماذا قال عن أحمد الشرع ؟ (فيديو)