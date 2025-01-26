أحلام ترد بكلمات مؤثرة على كارول سماحة بعد طرح ألبومها الجديد

الوكيل الإخباري- ردّت الفنانة الإماراتية أحلام على زميلتها اللبنانية كارول سماحة بعد طرح الأخيرة ألبومها الجديد "العناق الأخير"، والذي نال إشادات واسعة من جمهورها والنقاد.

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وقالت أحلام عبر حسابها على منصة "إكس": "أغلى من يكتب لي فنانتي الغالية اللي بحبها وأعتز بها، نتمنى حضورك في رياض العز ونشوف لك حفلة كبيرة في موسم الرياض، وأنا أول الحضور. والنجاح كمان بيلبق لك، بحبك وأهديك العناق الأخير."



وكانت كارول سماحة قد وجّهت في وقت سابق رسالة إلى أحلام عبر "إكس"، حيث قالت: "التجدد والإبهار دايمًا ملعبك حبيبتي أحلام، مبروك الألبوم الجديد.. النجاح بيلبقلك."



بهذا التبادل اللطيف، أكدت الفنانتان دعمهما المتبادل، وأثارتا تفاعلًا واسعًا من متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.