أحلام تعتذر لشيرين.. ما القصة؟

الوكيل الإخباري- فاجأت النجمة الإماراتية أحلام الشامسي الجمهور بتقديم اعتذار علني لصديقتها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها على منصة إكس.



وأعادت أحلام التغريد بالتسجيل الصوتي الذي نشرته شيرين عبر حسابها، حيث تقدمت فيه بالشكر لأصدقائها النجوم الذين قدّموا لها التهاني بمناسبة عيد ميلادها.

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وعلّقت أحلام كاتبةً: "كل عام وأنتِ قلبي.. آسفة لم أنتبه لعيد ميلاد حبيبتنا وأختنا الغالية جداً".

وتابعت حديثها إلى شيرين: "أنا جاية مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع أقرأ عليك سورة يس.. يارب يحميك ويسعدك ونشوفك دائماً نجمة نفخر بها".



ورغم مرور عدة أيام على احتفال الفنانة شيرين عبد الوهاب بعيد ميلادها، الذي يوافق 8 أكتوبر (تشرين الأول)، إلا أنها نشرت عبر حسابها في منصة إكس فيديو ظهر فيه عدد من زملائها الفنانين وهم يهنّئونها بعيد ميلادها.



وعلّقت على الفيديو برسالة وجّهتها إليهم، قالت فيها: "أحلى عيد ميلاد لي، شكراً لكل النجوم الذين أسعدوني بتهنئة بعيد ميلادي، شكراً لكم من القلب".



وظهر في المقطع المصوّر عدد من أصدقائها الفنانين، وهم يهنئونها بعيد ميلادها الرابع والأربعين، وقد عبّروا عن اشتياقهم لسماع صوتها، كما تمنوا لها السعادة ومزيدًا من النجاح في حياتها الخاصة والفنية.



يُشار إلى أن أحلام تستعد للسفر إلى مصر لتسجيل أول ألبوم غنائي لها باللهجة المصرية، كما لديها جدول حافل من الحفلات خلال الفترة المقبلة، سواء في مسقط يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفي دبي، والكويت، ثم في موسم الرياض يوم 17 يناير (كانون الثاني) 2025.



فيما تستعد شيرين للعودة إلى إحياء حفلات غنائية بعد غياب لفترة طويلة، والبداية ستكون في دبي، حيث تحيي حفلاً يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) في كوكاكولا أرينا دبي.

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