أحلام تواصل الردّ على شائعة طلاقها

الوكيل الإخباري- بعد ردها على الشائعات التي تحدثت عن طلاقها من زوجها القطري مبارك الهاجري، شاركت النجمة أحلام متابعيها على "إنستغرام" بصورة جديدة تجمعهما معاً، وعبّرت من خلالها عن حبها الكبير له.

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ونشرت الفنانة الإماراتية صورة تجمعها بزوجها، ظهرت فيها بكامل أناقتها بملابس كاجوال رائعة، وتزينت بمجوهرات فخمة كعادتها، وبدا الثنائي الأشهر في العالم العربي في الصورة في غاية السعادة.



وأرفقت أحلام الصورة بتعليق مقتضب ردت من خلاله على مروجي الشائعات والصائدين في المياه العكرة، جاء فيه: "اللهم احفظ عائلتي فهم شريان الحياة"، في إشارة إلى أنها تسعى بكل الطرق لحماية عائلتها من كل الضجيج الذي يحيط بشهرتها وحياتها.



وجاءت هذه الصورة بعد الفيديو العفوي الذي نشرته النجمة الخليجية عبر "سناب شات"، وظهرت فيه بكامل عفويتها وتلقائيتها مع زوجها. وردت من خلاله على شائعات انفصالهما بقولها بطرافة: "اسمعني آخر مرة تطلقني"، ليرد عليها: "بعد رجعنا"، ويضيف وهو يمسك بخصلة من شعرها: "خصلة من شعرك، حريم الدنيا كلها ما تعوّضني بيك".



