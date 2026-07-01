أحمد السعدني يظهر مع نجله بعد زواجه بتعليق طريف - صورة

الوكيل الإخباري- ظهر الفنان المصري أحمد السعدني عبر حسابه على "إنستغرام" للمرة الأولى منذ إعلانه زواجه من الكاتبة ميرنا الهلباوي، حيث نشر صورة عفوية جمعته بابنه الأصغر ياسين.



وأضفى السعدني طابعًا ساخرًا على الصورة، إذ علّق على نجله واصفًا إياه بـ"بابلو إسكوبار جونيور"، في إشارة طريفة إلى ملامحه، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.



ويُعد هذا الظهور الأول له منذ إعلان زواجه المفاجئ، الذي اكتفى خلاله بنشر صورة من حفل الزفاف مع تعليق مقتضب: "تزوجنا"، وسط تهنئة واسعة من الجمهور ونجوم الفن.



وعلى الصعيد الفني، يترقب السعدني عرض فيلم "الجواهرجي" في دور السينما يوم 5 أغسطس المقبل، بعد تأجيله لأكثر من ثلاث سنوات.

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