أحمد السعدني يظهر مع نجله بعد زواجه بتعليق طريف - صورة

وأضفى السعدني طابعًا ساخرًا على الصورة، إذ علّق على نجله واصفًا إياه بـ"بابلو إسكوبار جونيور"، في إشارة طريفة إلى ملامحه، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.
ويُعد هذا الظهور الأول له منذ إعلان زواجه المفاجئ، الذي اكتفى خلاله بنشر صورة من حفل الزفاف مع تعليق مقتضب: "تزوجنا"، وسط تهنئة واسعة من الجمهور ونجوم الفن.
وعلى الصعيد الفني، يترقب السعدني عرض فيلم "الجواهرجي" في دور السينما يوم 5 أغسطس المقبل، بعد تأجيله لأكثر من ثلاث سنوات.
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