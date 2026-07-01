الأربعاء 2026-07-01 04:26 م

أحمد السعدني يظهر مع نجله بعد زواجه بتعليق طريف - صورة

بيس
أحمد السعدني و زوجته ميرنا الهلباوي
 
الأربعاء، 01-07-2026 01:38 م

الوكيل الإخباري-   ظهر الفنان المصري أحمد السعدني عبر حسابه على "إنستغرام" للمرة الأولى منذ إعلانه زواجه من الكاتبة ميرنا الهلباوي، حيث نشر صورة عفوية جمعته بابنه الأصغر ياسين.

وأضفى السعدني طابعًا ساخرًا على الصورة، إذ علّق على نجله واصفًا إياه بـ"بابلو إسكوبار جونيور"، في إشارة طريفة إلى ملامحه، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

ويُعد هذا الظهور الأول له منذ إعلان زواجه المفاجئ، الذي اكتفى خلاله بنشر صورة من حفل الزفاف مع تعليق مقتضب: "تزوجنا"، وسط تهنئة واسعة من الجمهور ونجوم الفن.

وعلى الصعيد الفني، يترقب السعدني عرض فيلم "الجواهرجي" في دور السينما يوم 5 أغسطس المقبل، بعد تأجيله لأكثر من ثلاث سنوات.

اضافة اعلان

 


Image1_720261133713490632068.jpg

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تحذير هام صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان تنشر توضيحاً عبر نافذة "غير صحيح" حول استحقاق راتب الفتاة العزباء

فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني يواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا

أخبار محلية رئيسة فنزويلا تصف إنقاذ الفريق الأردني لطفل فنزويلي بـ"المعجزة"

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران تمضي بشكل جيدا جدا

المعايطة يوجّه بإنشاء أربع محطات اتصال لتطبيق الزيارات بتقنية الفيديو لنزلاء مراكز الإصلاح مع ذويهم

أخبار محلية المعايطة يوجّه بإنشاء أربع محطات اتصال لتطبيق الزيارات بتقنية الفيديو لنزلاء مراكز الإصلاح مع ذويهم

ااا

أخبار محلية محافظ معان يتفقد مديريات الأراضي والمالية والأحوال المدنية

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تطلق الاستعراض الطوعي المحلي الثاني "نحو مدينة ذكية"

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من جامعة الأزهر الشريف



 
 






الأكثر مشاهدة

 