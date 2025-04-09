أحمد السقا وأحمد فهمي يتعاونان في فيلم 'أحمد وأحمد' بعد 15 عاما من الوعد

الوكيل الإخباري- كشف النجم أحمد السقا عن تعاون سينمائي طال انتظاره مع الفنان أحمد فهمي، في فيلم جديد يحمل اسم "أحمد وأحمد"، وذلك وفاءً بوعد قطعه قبل 15 عامًا.

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وفي لفتة طريفة، مازح فهمي السقا بعد إطلاق بوستر الفيلم الجديد، حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام فيديو من مشهد جمعه مع السقا في فيلم "سمير وشهير وبهير"، الذي عُرض عام 2010.

وظهر في الفيديو فهمي وهو يقول للسقا: "هبقى معك في الفيلم إللي جاي يا أستاذ"، ليرد السقا في المشهد نفسه قائلاً: "فيلم جاي ملوش حل اسمه أحمد وأحمد". وعلق فهمي على الفيديو قائلاً: "بعد 15 سنة السقا طلع قد كلامه".



تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" حول علاقة خال وابن شقيقة، يجسد فيها أحمد السقا دور الخال، وهو مهندس ديكور. تبدأ القصة عندما يتورط الاثنان في العديد من المغامرات والمواقف الطريفة التي تقع بشكل كوميدي، مما يضيف مزيداً من المتعة لأحداث الفيلم.



يشارك في الفيلم أيضاً عدد من النجوم البارزين، مثل: محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح. الفيلم من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش وأحمد عبد الله سامي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.