أحمد السقا وأحمد فهمي يتعاونان في فيلم 'أحمد وأحمد' بعد 15 عاما من الوعد

وفي لفتة طريفة، مازح فهمي السقا بعد إطلاق بوستر الفيلم الجديد، حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام فيديو من مشهد جمعه مع السقا في فيلم "سمير وشهير وبهير"، الذي عُرض عام 2010.
تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" حول علاقة خال وابن شقيقة، يجسد فيها أحمد السقا دور الخال، وهو مهندس ديكور. تبدأ القصة عندما يتورط الاثنان في العديد من المغامرات والمواقف الطريفة التي تقع بشكل كوميدي، مما يضيف مزيداً من المتعة لأحداث الفيلم.
يشارك في الفيلم أيضاً عدد من النجوم البارزين، مثل: محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح. الفيلم من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش وأحمد عبد الله سامي، ومن إخراج أحمد نادر جلال.
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