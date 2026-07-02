الخميس 2026-07-02 10:48 ص

أحمد السقا يتحدث عن "مافيا 2" وأول تعاون سينمائي مع ياسمين عبد العزيز - فيديو

ثق
أحمد السقا و ياسمين عبد العزيز
 
الخميس، 02-07-2026 08:54 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل الفنان المصري أحمد السقا نشاطه السينمائي، كاشفًا عن تطورات فيلم مافيا 2، الذي لا يزال في مرحلة التحضيرات، مؤكدًا أن العمل يُطوَّر بما يتناسب مع أحداث الجزء الأول وتغيّرات شخصياته.

وأوضح السقا أن اختيار أبطال الفيلم يعود إلى المخرج شريف عرفة، نافيًا مسؤوليته عن ترشيح الممثلين.

كما كشف عن مشاركته في فيلم مصري-أمريكي يجمعه بمغني الراب الأمريكي French Montana وعدد من الفنانين، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير بعض مشاهده، على أن يُستأنف التصوير نهاية يوليو.

وعن تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، أعرب السقا عن سعادته بأول بطولة سينمائية تجمعهما من خلال فيلم "خلّي بالك من نفسك"، مؤكداً أن تصوير العمل انتهى مؤخرًا.

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