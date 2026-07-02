أحمد السقا يتحدث عن "مافيا 2" وأول تعاون سينمائي مع ياسمين عبد العزيز - فيديو

وأوضح السقا أن اختيار أبطال الفيلم يعود إلى المخرج شريف عرفة، نافيًا مسؤوليته عن ترشيح الممثلين.
كما كشف عن مشاركته في فيلم مصري-أمريكي يجمعه بمغني الراب الأمريكي French Montana وعدد من الفنانين، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير بعض مشاهده، على أن يُستأنف التصوير نهاية يوليو.
وعن تعاونه مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، أعرب السقا عن سعادته بأول بطولة سينمائية تجمعهما من خلال فيلم "خلّي بالك من نفسك"، مؤكداً أن تصوير العمل انتهى مؤخرًا.
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