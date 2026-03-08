أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال لهذا السبب!

وقال رامز خلال تقديمه للسقا: "فنان كبير، أفلامه كلها علامات، وباختصار من نجوم الصف الأول، لكن بقاله فترة متحوّل وساب الأفلام وبقى متجه للمشاكل والفيديوهات.. وجيبتك النهارده وعملك فخ، ويمكن لما تتحط في المفرمة عقلك يرجعلك وتخلع عرف الديك.. وهبقى عملت اللي عليَّ.. معانا قلب الأسد النجم اللي اتحسد أحمد السقا".
وخلال الحلقة، سألت المذيعة السقا عن تأثير قرار الانفصال على حالته النفسية، ليرد قائلًا: "الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل".
وخلال المقلب فاجأ رامز، السقا بسؤال عن طليقته مها الصغير حيث قال: "تفضل ترجع لمها الصغير؟"، لينفعل السقا على رامز قائلاً: "محدش له دعوة بحياتي الشخصية عشان ما أعملش جناية هنا".
