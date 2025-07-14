أحمد الشريف ومحمد خلاوي يجتمعان بعد 21 عاما من "ستار أكاديمي" (فيديو)

وبدا النجمان الصديقان في لقاء مشترك وذلك بعد غياب طويل، الا انهما لم يتغيرا كثيرا على الرغم من مرور 21 عاما على بث البرنامج.
ويُعتبر الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي" من أهم المواسم.
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