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أحمد الشريف ومحمد خلاوي يجتمعان بعد 21 عاما من "ستار أكاديمي" (فيديو)

انتانان
احمد الشريف
 
الإثنين، 14-07-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الفنان التونسي أحمد الشريف والفنان السعودي محمد خلاوي، وهما نجما برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه الأول.

وبدا النجمان الصديقان في لقاء مشترك وذلك بعد غياب طويل، الا انهما لم يتغيرا كثيرا على الرغم من مرور 21 عاما على بث البرنامج.

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يُذكر ان أحمد الشريف ابتعد عن الوسط الفني بعد إصدار عدد كبير من الأغاني الناجحة أبرزها "سهران معاك الليلة".  

ويُعتبر الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي" من أهم المواسم.

 


لبنان 24 

 
 
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