أحمد العوضي في موقف محرج ببرنامج رامز جلال بسبب ياسمين عبد العزيز!

أبرز تلك اللحظات كانت عندما سأل رامز العوضي عن علاقته بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وأثار السؤال الكثير من الفضول حول ما إذا كان العوضي ما زال يحبها بعد انفصالهما. ورغم أن العوضي لم يرد بشكل واضح في البداية، إلا أنه في النهاية أكد أنه سيظل يقدر ياسمين عبد العزيز دون أن ينكر العلاقات الطيبة التي جمعتهما.
إلى جانب تلك اللحظات الشخصية، كشف العوضي خلال الحلقة عن أزمته مع الفنان بيومي فؤاد بعد مشاركتهما في فيلم "الإسكندراني"، حيث أعلن أنه لن يتعاون مع بيومي فؤاد مجددًا بسبب خلافات سابقة بينهما.
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