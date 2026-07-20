أحمد العوضي: لا خلاف مع محمد إمام والمنافسة لا تفسد العلاقات - فيديو

الوكيل الإخباري- رد الفنان المصري أحمد العوضي على المشككين في إيرادات فيلمه "شمشون ودليلة" مع الفنانة المصرية مي عمر، مؤكدًا أن أرقام الفيلم حقيقية بعد تصدره شباك التذاكر خلال أول أسبوع من عرضه في مصر والدول العربية.



وأوضح العوضي أن تصريحاته لم تكن موجهة إلى الفنان المصري محمد إمام، منافسه في موسم أفلام صيف 2026 بفيلم "صقر وكناريا"، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف بينهما، وأن المنافسة لا تؤثر على علاقته بزملائه.



كما أشار إلى احترامه لمحمد إمام وتمنياته له بالنجاح، لافتًا إلى أن حذف المنشورات جاء استجابة لطلب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

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