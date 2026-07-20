الإثنين 2026-07-20 02:28 م

أحمد العوضي: لا خلاف مع محمد إمام والمنافسة لا تفسد العلاقات - فيديو

سث
أحمد العوضي و محمد إمام
 
الإثنين، 20-07-2026 09:49 ص

الوكيل الإخباري-   رد الفنان المصري أحمد العوضي على المشككين في إيرادات فيلمه "شمشون ودليلة" مع الفنانة المصرية مي عمر، مؤكدًا أن أرقام الفيلم حقيقية بعد تصدره شباك التذاكر خلال أول أسبوع من عرضه في مصر والدول العربية.

وأوضح العوضي أن تصريحاته لم تكن موجهة إلى الفنان المصري محمد إمام، منافسه في موسم أفلام صيف 2026 بفيلم "صقر وكناريا"، مؤكدًا عدم وجود أي خلاف بينهما، وأن المنافسة لا تؤثر على علاقته بزملائه.

كما أشار إلى احترامه لمحمد إمام وتمنياته له بالنجاح، لافتًا إلى أن حذف المنشورات جاء استجابة لطلب نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

اضافة اعلان

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صشيق

فيديو منوع طفل يحصد تفاعلًا واسعًا بعد أن شاركت والدته مقطع لرسمته للكعبة وبرج الساعة في آخر لحظاته بالعمرة

بلدية الأزرق: إغلاق شارع بغداد لتنفيذ أعمال إنشائية

أخبار محلية بلدية الأزرق: إغلاق شارع بغداد لتنفيذ أعمال إنشائية

الكشف عن سبب لكمة باريديس نحو غافي بعد هزيمة الأرجنتين

كأس العالم الكشف عن سبب لكمة باريديس نحو غافي بعد هزيمة الأرجنتين

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية متى يبدأ دوام المدارس في الاردن ؟

اقتحم مستوطنون ، الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت محافظة القدس، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك وأدوا ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" وسط حراسة قوات

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون "السجود الملحمي"

تجاوزت أسعار الغاز في أوروبا حاجز 700 دولار للألف متر مكعب في تعاملات اليوم الاثنين، للمرة الأولى منذ 23 آذار الماضي، مدفوعة بتجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. ووفق وكالة "بلومبيرغ" الاقتصاد

أسواق ومال أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 700 دولار لأول مرة منذ آذار

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية توقع إعلان نتائج امتحان "الشامل" منتصف آب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو سيعقد مساء اليوم اجتماعا أمنيا في ظل التصعيد مع إيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 