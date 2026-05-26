أحمد العوضي: لم أتراجع عن وعد الزواج.. وسأعلنه قريباً

10:57 ص

الوكيل الإخباري- أعرب الفنان المصري أحمد العوضي عن سعادته الكبيرة بحصوله على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل علي كلاي، ضمن فعاليات الدورة الأولى من ترند أووردز التي أُقيمت مؤخرًا في مصر. اضافة اعلان





وأكد العوضي أن الجوائز تمثل تتويجًا للجهود المبذولة، كما تُضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققها العمل خلال موسم دراما رمضان الماضي، لا سيما أن الجائزة جاءت بناءً على تصويت الجمهور، وهو ما اعتبره التقدير الأهم بالنسبة إليه.



وقال العوضي، في تصريحات خاصة، إن ما يشغله في المقام الأول ليس حجم الأجور أو نسب المشاهدة المرتفعة، بقدر حرصه الدائم على الحفاظ على ثقة جمهوره.



مشروع درامي رمضاني ووعد بالزواج



وأوضح الفنان المصري أن الجمهور اعتاد منه مستوى معينًا من النجاح، وهو ما يضعه أمام تحدٍ متجدد مع كل عمل جديد يقدمه، معتبرًا أن مسلسل "علي كلاي" سيكون المنافس الأول لعمله المقبل في موسم دراما رمضان 2027، في إشارة تعكس سعيه المستمر لتجاوز نجاحاته السابقة وتقديم تجارب أكثر تطورًا، على حد قوله.



وكشف العوضي أن التحضيرات الأولية لبطولته الدرامية الجديدة، المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل، قد انطلقت فعليًا بالتعاون مع المؤلف محمود حمدان، رافضًا الكشف عن تفاصيل العمل أو الشخصية التي سيجسدها.



لكنه أشار إلى أن المشروع الجديد سيظل ضمن إطار الدراما الشعبية التي ارتبط بها جمهوره، مع تأكيده في الوقت ذاته أن العمل سيحمل اختلافًا واضحًا عن تجاربه الدرامية السابقة.



وفي سياق آخر، تطرق العوضي إلى حديثه السابق بشأن اقتراب زواجه، موضحًا أنه لم يتراجع عن وعده لجمهوره، مؤكدًا أنه سيعلن الأمر فور حدوثه، معتبرًا أن مشاركته جمهوره تفاصيل حياته الخاصة تأتي تقديرًا للدعم الكبير الذي يحظى به منهم.



ثنائيات فنية مع مي عمر وأحمد السقا



وعن مشاريعه السينمائية، أوضح العوضي أن فيلم شمشون ودليلة أوشك على الانتهاء، إذ لم يتبقَّ سوى يومين فقط من التصوير، واصفًا التجربة بأنها مختلفة وجديدة عليه فنيًا، معربًا عن أمله في أن يحقق الفيلم حضورًا قويًا في دور العرض خلال موسم الصيف السينمائي المقبل.



كما أكد استمراره في التعاون الفني مع الفنانة مي عمر بعد انتهاء العمل.



وكشف أيضًا عن وجود مشروع فني جديد قد يجمعه بالفنان أحمد السقا، موضحًا أن الفكرة لا تزال في مراحلها الأولية بعدما طرحها أحد المنتجين عليهما، وقد لاقت حماسًا من الطرفين، على أن تدخل حيز التنفيذ عقب اكتمال ملامحها بصورة نهائية.



وتحدث العوضي كذلك عن مسلسله القصير بعنوان الأستاذ، الذي يتكون من عشر حلقات، مؤكدًا أن العمل لم يدخل مرحلة التنفيذ حتى الآن بسبب انشغاله بتصوير فيلم "شمشون ودليلة" وتحضيراته الدرامية الجديدة لرمضان 2027.



وأشار إلى أن موعد تقديم المسلسل، سواء خلال عام 2026 أو 2027، سيظل مرتبطًا بجدول أعماله الفنية وخططه الحالية.





