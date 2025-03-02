أحمد العوضي يثير الجدل حول زواجه بعد رمضان

الوكيل الإخباري- كشف الفنان رامز جلال عن مفاجأة غير متوقعة خلال استضافته للفنان أحمد العوضي في أولى حلقات برنامج المقالب "رامز إيلون مصر". حيث أعلن العوضي أنه يستعد للزواج بعد عيد الفطر، وهو التصريح الذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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في بداية الحلقة، تعرض العوضي لمجموعة من المقالب القاسية حيث وجد نفسه مقيداً على سرير متحرك، بينما كان روبوت ذكي يطرح عليه أسئلة استفزازية. ومع كل إجابة خاطئة، كان العوضي يتلقى صدمات كهربائية مما زاد من توتره. كما شهد المقلب إلقاء الصبغة على وجهه، ما جعله ينفجر غاضباً ويطالب بإنهاء الفقرة.



أما المفاجأة الكبرى، فكانت عندما فاجأه رامز بسؤال: "أنت داخل على زواج بعد العيد صح؟"، ليفاجئ العوضي بالصمت وعدم نفيه للأمر، مما جعل رامز يمازحه قائلاً: "طب أنا هخدم العروسة"، مستخرجًا حقنة من جيبه، ما زاد من توتر العوضي الذي طالبه بالابتعاد عنه.



وبعد انتهاء المقلب، عاد رامز ليمزح مع العوضي قائلاً: "هتتجوز بعد رمضان يا جبروت؟"، ليرد العوضي قائلاً: "هنعمل إيه بس يا صاحبي الحياة عايزة كده". ومع تكرار رامز للسؤال قائلاً: "في جوازة في السكة بعد رمضان وأنا عارف هي مين.. قول"، رد العوضي أخيرًا قائلاً: "خلاص يا عم هتجوز بعد رمضان.. آخر كلام والله".



هذا التصريح أثار تساؤلات بين الجمهور حول ما إذا كان العوضي سيعود إلى زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبدالعزيز أم أنه سيختار شريكة حياة جديدة.



ولم تقتصر تصريحات العوضي خلال الحلقة على حياته الشخصية فقط، بل كشف عن خلافه مع الفنان بيومي فؤاد، حيث أكد أنه لن يعمل معه مجددًا بعد مشاركتهما في فيلم "الإسكندراني". وجاء خلافهما بسبب تصريحات بيومي فؤاد التي أكدت أن الفيلم كان من بطولته وليس بطولة العوضي.