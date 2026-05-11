أحمد العوضي يثير الجدل مجددا

الوكيل الإخباري- عاد أحمد العوضي إلى إثارة الجدل حول علاقته بالفنانة يارا السكري، بعدما نشر عبر حسابه على Facebook مقطع فيديو تضمن مشاهد رومانسية جمعتهما ضمن أحداث مسلسل علي كلاي، مع استخدام أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "تباعًا تباعًا" كخلفية موسيقية، ما فتح باب التكهنات مجددًا حول طبيعة العلاقة بين الثنائي.

واعتمد الفيديو على لقطات رومانسية بارزة جمعت العوضي ويارا السكري، وهو ما اعتبره متابعون اختيارًا مقصودًا يحمل دلالات عاطفية غير مباشرة.