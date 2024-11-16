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أحمد العوضي يرد على انتقادات تكرار أدواره الفنية

احمد العوضي
احمد العوضي
السبت، 16-11-2024 02:48 م

الوكيل الإخباري-   ردّ الفنان المصري أحمد العوضي على الانتقادات المتزايدة مؤخرًا بشأن تشابه أدواره الفنية الأخيرة، وتكرار تقديمه لنفس النموذج الشعبي في الدراما الرمضانية.

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وأوضح العوضي في بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، أنه يحترم أي انتقادات سلبية لكنه لا ينشغل بها، لأن ما يهمه هو إرضاء القطاع الأكبر من جمهوره ومحبيه، متعهّدًا بأن يكون مسلسله القادم "فهد البطل" أقوى من مسلسله الأخير "حق عرب".


ورًدًا على السخرية من تشابه الأحداث في كل مسلسلاته، وأنه يقوم بدور "البطل الشعبي القوي الذي يضرب الجميع، وتحبه كل فتيات الحي، ويتعامل بشهامة ورجولة مع الجميع"، قال أحمد العوضي: "نعم سأقدم دور البطل الشعبي، وسأضرب 50 شخصًا في كل حلقة، وسأحب أجمل فتاة في الحي، وستكون ملامح الرجولة في كل مشاهدي، وسأحقق نفس النجاح كل مرة".


وشدد أحمد العوضي على أنه من الطبيعي ألا يحبه الجميع، وأنه ينشغل فقط بنيل محبة جمهوره الذي يحرص على مشاهدته، أما من ينزعجون منه فلا ينشغل بهم ولا بالانتقادات التي يوجهونها إليه.

 

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