أحمد العوضي يرد على تصريحات رامز جلال ويكشف عن مفاجأة زواجه بعد رمضان

وفي مفاجأة أخرى، كشف العوضي عن استعداده للزواج بعد انتهاء شهر رمضان، موضحاً أنه يعيش حالياً قصة حب لكنه يفضل إبقاء التفاصيل الشخصية بعيدة عن الأضواء. ورغم ذلك، رفض الكشف عن هوية العروس أو ما إذا كانت من داخل الوسط الفني.
أما عن مسلسله الرمضاني "فهد البطل"، فقد أعرب العوضي عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها، مؤكداً أن العمل يحقق نجاحاً لافتاً وتفاعلًا واسعاً من الجمهور.
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