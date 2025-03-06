 
الخميس 2025-03-06 02:16 م
 

أحمد العوضي يرد على تصريحات رامز جلال ويكشف عن مفاجأة زواجه بعد رمضان

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احمد العوضي
 
الخميس، 06-03-2025 12:38 م

الوكيل الإخباري-   رد الفنان أحمد العوضي على التصريحات التي أطلقها الفنان رامز جلال في برنامجه الرمضاني "رامز إيلون مصر"، والتي تضمنت تلميحات حول زواجه من ياسمين عبد العزيز لتحقيق الشهرة، قائلاً إنه لا يهتم بهذه التصريحات. وأوضح العوضي في لقاء تلفزيوني أنه يعتبر تصريحات رامز جزءاً من تقديم برنامج ترفيهي، ويعترف أن اختيار ضيف قوي يساعد في جذب المشاهدين، مشيراً إلى أن مسلسله "فهد البطل" يتصدر المشاهدات وحقق نجاحاً أكبر من برنامج رامز.

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وفي مفاجأة أخرى، كشف العوضي عن استعداده للزواج بعد انتهاء شهر رمضان، موضحاً أنه يعيش حالياً قصة حب لكنه يفضل إبقاء التفاصيل الشخصية بعيدة عن الأضواء. ورغم ذلك، رفض الكشف عن هوية العروس أو ما إذا كانت من داخل الوسط الفني.


أما عن مسلسله الرمضاني "فهد البطل"، فقد أعرب العوضي عن سعادته الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها، مؤكداً أن العمل يحقق نجاحاً لافتاً وتفاعلًا واسعاً من الجمهور.

 

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