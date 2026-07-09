أحمد العوضي يستجيب لطلب سيدة مسنة في موقف إنساني مؤثر - فيديو

الوكيل الإخباري- تحول حضور الفنان أحمد العوضي للعرض الخاص لفيلم "شمشون ودليلة" إلى موقف إنساني بعد انتشار فيديو لسيدة مسنّة طلبت مساعدته بسبب أزمة مالية وتهديدها بالطرد من منزلها لعدم قدرتها على دفع الإيجار.



واستمع العوضي إلى شكواها، وطمأنها قائلاً: "لا تقلقي"، ثم طلب من أحد مساعديه معرفة احتياجاتها والعمل على حل مشكلتها.



ويأتي هذا الموقف ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي ارتبط بها اسم العوضي، من بينها زيارته للطفل يوسف في مستشفى أهل مصر للحروق، إلى جانب دعمه لجمهوره عبر مسابقات وجوائز مالية، ما عزز صورته كفنان قريب من الناس.

اضافة اعلان