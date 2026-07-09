أحمد العوضي يستجيب لطلب سيدة مسنة في موقف إنساني مؤثر - فيديو

واستمع العوضي إلى شكواها، وطمأنها قائلاً: "لا تقلقي"، ثم طلب من أحد مساعديه معرفة احتياجاتها والعمل على حل مشكلتها.
ويأتي هذا الموقف ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي ارتبط بها اسم العوضي، من بينها زيارته للطفل يوسف في مستشفى أهل مصر للحروق، إلى جانب دعمه لجمهوره عبر مسابقات وجوائز مالية، ما عزز صورته كفنان قريب من الناس.
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