أحمد العوضي يطلق مسابقة لجمهوره

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان أحمد العوضي عن اسم المسلسل الذي ينافس به في موسم رمضان 2025



وكتب أحمد العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مسلسل الملك رمضان 2025 إن شاء الله".



كما أطلق أحمد العوضي مسابقة لجمهوره، طلب منهم فيها محاولة تخمين اسمه في مسلسل "الملك"، من بين ثلاثة أسماء هي "عامر الملك"، "فهد الملك"، و"صبري الملك".



وكشف العوضي عن أن جوائز المسابقة ستمنح لعشرة فائزين، وقيمة الجائزة الواحدة 10 آلاف جنيه.



وكان أحمد العوضي قد كشف الشهر الماضي عن نوع المسلسل الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني 2025.



وقال أحمد العوضي في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن المسلسل سيكون من نوعية الأعمال الصعيدية الشعبية.



وأضاف في البث الذي خصصه لإعلان أسماء الفائزين بمسابقة توقع نوع المسلسل: "الناس اللي اختارت خيال علمي، اختارته إزاي! أنا هعمل خيال علمي يا جماعة، المسلسل شعبي على صعيدي".



وأعرب أحمد العوضي عن توقعه نجاح مسلسله القادم في رمضان 2025 بقوله: "مسلسل طرش بإذن الله يا رب، إنسى حق عرب والكلام الفاضي ده، والسنة الجاية بإذن الله قهاوي مصر هتدغدغ أكتر من عرب السويركي".



يذكر أن أحمد العوضي قد عُرض له في شهر رمضان الماضي مسلسل "حق عرب"، الذي شارك فيه كل من: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.