أحمد العوضي يعلن مشاركته في رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي"

الوكيل الإخباري- كشف الفنان أحمد العوضي عن مشاركته في سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد بعنوان "علي كلاي"، مشيرًا إلى أن العمل سيحمل طابعًا مختلفًا تمامًا عن أعماله السابقة.



وخلال بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، قال العوضي:

"المسلسل مختلف والقصة هتبقى جامدة.. أوعدكم القهاوي هتتكسر تاني، والناس هتقعد في البيوت، وإن شاء الله تحبوا علي كلاي أكتر من فهد البطل وعرب السويركي."



وأوضح العوضي أنه سيؤدي دور ملاكم يحمل صفات "الجدعنة" والدفاع عن الحق، قائلاً: "علي كلاي هيطلع جدع ويضرب الناس كلها عشان الحق، وهيكون ابن بلد."



كما وعد الجمهور بنهاية سعيدة هذه المرة، على عكس النهايات الصادمة التي اعتاد تقديمها في أعماله السابقة، مضيفًا:

"أوعدكم المرة دي النهاية تبقى كويسة، مش هعمل لكم نهاية صادمة زي كل مرة."

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