الأربعاء 2025-08-06 03:12 م
 

أحمد العوضي يعلن مشاركته في رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي"

قفل
الفنان أحمد العوضي
 
الأربعاء، 06-08-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري-   كشف الفنان أحمد العوضي عن مشاركته في سباق دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل جديد بعنوان "علي كلاي"، مشيرًا إلى أن العمل سيحمل طابعًا مختلفًا تمامًا عن أعماله السابقة.

وخلال بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، قال العوضي:
"المسلسل مختلف والقصة هتبقى جامدة.. أوعدكم القهاوي هتتكسر تاني، والناس هتقعد في البيوت، وإن شاء الله تحبوا علي كلاي أكتر من فهد البطل وعرب السويركي."

وأوضح العوضي أنه سيؤدي دور ملاكم يحمل صفات "الجدعنة" والدفاع عن الحق، قائلاً: "علي كلاي هيطلع جدع ويضرب الناس كلها عشان الحق، وهيكون ابن بلد."

كما وعد الجمهور بنهاية سعيدة هذه المرة، على عكس النهايات الصادمة التي اعتاد تقديمها في أعماله السابقة، مضيفًا:
"أوعدكم المرة دي النهاية تبقى كويسة، مش هعمل لكم نهاية صادمة زي كل مرة."

اضافة اعلان

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

8نه

طب وصحة كيف تؤثر تغيرات درجة الحرارة على الأوعية الدموية؟

نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ومدير ضريبة الدخل تعزيز التعاون المشترك

0ح-

طب وصحة دراسة تكشف فوائد غير متوقعة لمنتجات الألبان

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد ويوما طبيا مجانيا في لواء الحسينية

بفع

أخبار الشركات تويوتا تتصدر مبيعات السيارات عالميًا في النصف الأول من عام 2025 والمركزية تويوتا تكرّس هذا النجاح في السوق الأردني

مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة خلال افتتاح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

أخبار محلية المعايطة يفتتح المركز الأردني الدولي للحماية المدنية

غ7ع

طب وصحة علامات صحية خطيرة تكشفها العيون!

سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة

فلسطين سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تحمل أكثر من 7 آلاف طن من الإغاثة



 
 





الأكثر مشاهدة