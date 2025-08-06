أحمد العوضي يعلن مشاركته في رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي"

وخلال بث مباشر عبر حسابه على فيسبوك، قال العوضي:
"المسلسل مختلف والقصة هتبقى جامدة.. أوعدكم القهاوي هتتكسر تاني، والناس هتقعد في البيوت، وإن شاء الله تحبوا علي كلاي أكتر من فهد البطل وعرب السويركي."
وأوضح العوضي أنه سيؤدي دور ملاكم يحمل صفات "الجدعنة" والدفاع عن الحق، قائلاً: "علي كلاي هيطلع جدع ويضرب الناس كلها عشان الحق، وهيكون ابن بلد."
كما وعد الجمهور بنهاية سعيدة هذه المرة، على عكس النهايات الصادمة التي اعتاد تقديمها في أعماله السابقة، مضيفًا:
"أوعدكم المرة دي النهاية تبقى كويسة، مش هعمل لكم نهاية صادمة زي كل مرة."
-
أخبار متعلقة
-
شريف منير يعلن عن عمل جديد مع أحمد السقا: "انتظرونا قريباً"
-
وفاة الممثلة كيلي ماك نجمة "ذا ووكينغ ديد" بعد صراع مع السرطان
-
بعد نقله للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
-
ما مقتنيات الفنانة ديالا الوادي التي سرقت بعد مقتلها؟ صور
-
وسط جدل واسع .. فنانة مصرية ثانية تلجأ للقضاء بسبب شائعات خطيرة
-
كاتي بيري توقف حفلها لإنقاذ طفلة سقطت على المسرح - فيديو
-
فارس كرم يحسم الجدل حول زواجه الثاني.. تصريح يثير التساؤلات
-
زواج كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني ترند مجدداً