أحمد العوضي يهدي جاكيتين من "فهد البطل" لجمهوره

ونشر العوضي صورة له من أحداث المسلسل، مرفقًا بتعليق: "أحد إخوتي سيأخذ جاكيت فهد البطل، فمن يا ترى صاحب الجاكيت الأزرق اليوم، وغداً من صاحب الجاكيت الأخضر؟"، مما أضاف لمسة من التشويق والتفاعل بينه وبين جمهوره.
حقق مسلسل "فهد البطل" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025 نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر قوائم المسلسلات الأعلى نسب مشاهدة في رمضان. وقد قدم العوضي في المسلسل دور "فهد" ابن البلد الشهم الذي يتعرض للظلم ويسعى لاسترداد حقه في إطار درامي اجتماعي.
وشارك في المسلسل إلى جانب العوضي كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، حمزة العيلي، محمود البزاوي، لوسي، عصام السقا، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.
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