أحمد العوضي يهدي جاكيتين من "فهد البطل" لجمهوره

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان أحمد العوضي عن مفاجأة لجمهوره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، حيث قرر إهداء الجاكيت الأزرق الذي ارتداه في مسلسله الرمضاني "فهد البطل" لأحد متابعيه، بالإضافة إلى الجاكيت الأخضر الذي ارتداه أيضًا في المسلسل، في خطوة مفاجئة أثارت تفاعل محبيه.

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ونشر العوضي صورة له من أحداث المسلسل، مرفقًا بتعليق: "أحد إخوتي سيأخذ جاكيت فهد البطل، فمن يا ترى صاحب الجاكيت الأزرق اليوم، وغداً من صاحب الجاكيت الأخضر؟"، مما أضاف لمسة من التشويق والتفاعل بينه وبين جمهوره.



حقق مسلسل "فهد البطل" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025 نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر قوائم المسلسلات الأعلى نسب مشاهدة في رمضان. وقد قدم العوضي في المسلسل دور "فهد" ابن البلد الشهم الذي يتعرض للظلم ويسعى لاسترداد حقه في إطار درامي اجتماعي.



وشارك في المسلسل إلى جانب العوضي كل من أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، حمزة العيلي، محمود البزاوي، لوسي، عصام السقا، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.