أحمد الفيشاوي يحتفي بتكريم والده الراحل فاروق الفيشاوي برسالة مؤثرة - فيديو

وتسلّم أحمد وشقيقه عمر درع التكريم نيابةً عن والدهما، تقديرًا لمسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود في السينما والدراما والمسرح.
ويأتي هذا التكريم لتسليط الضوء على إرث فاروق الفيشاوي الفني، الذي يُعد من أبرز نجوم الفن المصري، في وقت يواصل فيه أحمد الفيشاوي نشاطه الفني بأعمال جديدة.
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