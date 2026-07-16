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أحمد الفيشاوي يحتفي بتكريم والده الراحل فاروق الفيشاوي برسالة مؤثرة - فيديو

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أحمد الفيشاوي
 
الخميس، 16-07-2026 11:10 ص

الوكيل الإخباري-   عبّر الفنان المصري أحمد الفيشاوي عن فخره بتكريم اسم والده الراحل فاروق الفيشاوي خلال افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، الذي أُقيم في دار الأوبرا المصرية.

وتسلّم أحمد وشقيقه عمر درع التكريم نيابةً عن والدهما، تقديرًا لمسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود في السينما والدراما والمسرح.

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وشارك أحمد لحظة التكريم عبر حسابه على "إنستغرام"، مؤكدًا فخره بوالده، وموجهًا الشكر لوزارة الثقافة المصرية والمهرجان ودار الأوبرا.

ويأتي هذا التكريم لتسليط الضوء على إرث فاروق الفيشاوي الفني، الذي يُعد من أبرز نجوم الفن المصري، في وقت يواصل فيه أحمد الفيشاوي نشاطه الفني بأعمال جديدة.

 

 
 


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