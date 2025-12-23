الثلاثاء 2025-12-23 02:24 م

أحمد الفيشاوي يعتدي على مصور في عزاء والدته - فيديو

أحمد الفيشاوي
الثلاثاء، 23-12-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   وصل الفنان المصري أحمد الفيشاوي إلى عزاء والدته الفنانة الراحلة سمية الألفي، الذي أُقيم يوم الاثنين في مسجد عمر مكرم بالقاهرة، حيث بدا عليه الحزن الشديد.

وشهد العزاء توترًا محدودًا بعدما رفض الفيشاوي قيام أحد الأشخاص بتصويره عبر الهاتف المحمول، ما أدى إلى انفعاله وتدخل الحاضرين لاحتواء الموقف ومنع تطوره.


وبدأ عدد من نجوم الفن في التوافد لتقديم واجب العزاء، وكان من أوائل الحضور محمود فارس ووفاء مكي.


ونعى الفيشاوي والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه على إنستغرام، معربًا عن حزنه العميق لفراقها، مشيرًا إلى أنه سيظل متأثرًا برحيلها.


يُذكر أن الفيشاوي لم يتمكن من حضور تشييع جثمان والدته السبت الماضي لوجوده خارج البلاد، فيما توفيت سمية الألفي بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات القاهرة.


وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة فيلم «تلك الأيام» عام 2010، كما كان آخر ظهور لها في كواليس فيلم «سفاح التجمع» بطولة نجلها أحمد الفيشاوي.

 

 

 

 

