الثلاثاء 2026-03-17 06:57 م

أحمد حلمي يحرر بلاغاً ضد مدير منزله

أحمد حلمي يحرر بلاغاً ضد مدير منزله
أحمد حلمي
 
الثلاثاء، 17-03-2026 10:29 ص
الوكيل الإخباري-   تقدّم الفنان أحمد حلمي ببلاغ ضد مدير منزله "شادي. ص. أ" يتهمه فيه بالنصب عليه، من خلال تقديم فواتير وهمية والحصول على مبالغ مالية نظيرها.


وأوضح حلمي في بلاغه أنه تعرف على المشكو في حقه في إحدى الدول العربية وقام بسداد ديونه التي بلغت 600 ألف جنيه مصري واستقدمه للعمل لديه كمدير منزل.

واتهم حلمي مدير منزله بتحريض سائقه الخاص بالنصب عليه بنفس الطريقة.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة