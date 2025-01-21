أحمد حلمي يستعد لعرض مسرحيته الجديدة في موسم الرياض

الوكيل الإخباري- يستعد النجم المصري أحمد حلمي لتقديم مسرحيته الجديدة "بني آدم" ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية. ستنطلق العروض في 23 يناير الجاري، وتستمر حتى 1 فبراير المقبل، على خشبة مسرح بكر الشدي.

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تدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول شخصية "ناجي" وابنته "فرح"، اللذين يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح غاضبة تدعى "غندور". بينما تسعى "فرح" لإعادة إحياء المسرح، يتحوّل "غندور" إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن مع تطور الأحداث يكتشف جانبًا جديدًا من الإنسانية لم يكن يعرفه من قبل.



ويشارك أحمد حلمي في بطولة المسرحية نخبة من النجوم، منهم: حمدي الميرغني، أسيل عمران، عماد رشاد، محمد جمعة، أحمد الرافعي، مصطفى خاطر، إيمان السيد، وياسمينا العبد.

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