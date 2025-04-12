أحمد حلمي يُكرّم في هوليوود بجائزة "الإنجاز للسوبر ستار"

الوكيل الإخباري- في لحظة مليئة بالفخر والتأثر، حصل الفنان أحمد حلمي على جائزة "الإنجاز للسوبر ستار" خلال افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي في لوس أنجلوس، وسط تصفيق حار وحضور نخبة من نجوم وصناع السينما العرب والعالميين.

اضافة اعلان



وفي كلمته خلال حفل التكريم، عبّر حلمي عن امتنانه الكبير، قائلاً:

"مصر دي تشرف أي حد في الدنيا، والمصريين جامدين طول عمرهم في أي مكان"، مضيفًا أن هذا التكريم يحمل قيمة خاصة لأنه جاء من مهرجان دولي يُقام خارج الوطن، ووصفه بأنه "أحلى تكريم".

كما تمنّى حلمي استمرار نجاح المهرجان قائلاً:

"يا رب يفضل المهرجان دا ناجح ويوصل للدورة المية".



من جهته، شارك الفنان المصري مقطع فيديو للحظة التكريم على حسابه في إنستغرام، وعلّق عليه:

"شكرا جزيلا مهرجان هوليوود السينمائي على تكريمي في دورته الرابعة، ومزيد من النجاح والتألق @hollywoodarabfilmfestival".



لحظة توّجت مسيرة فنية طويلة لحلمي، أثبت خلالها مكانته كنجم مؤثر وصاحب بصمة في السينما العربية.