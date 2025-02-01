أحمد حلمي يكشف سر الهروب من مقالب رامز جلال

الوكيل الإخباري- رد الفنان المصري أحمد حلمي، على تهديد مواطنه رامز جلال، الذي لوّح بإمكانية وقوعه في أحد مقالب برنامجه في رمضان المقبل.

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وفي لقاء تلفزيوني، قال حلمي: "أحرص على تجنب رامز جلال قبل رمضان بستة أشهر، وعندما يطرق بابي لا أفتح له، لأن البُعد عنه غنيمة"، مُضيفاً أنه يتبع أسلوباً مميزاً للهروب من مقالب رامز.



وكان رامز جلال قد مازح حلمي بعد أن ذكر الأخير اسمه في مشهد من مسرحيته "بني آدم" خلال عرضها في الرياض، حيث نشر رامز المشهد عبر حسابه على إنستغرام وعلق قائلاً: "ليك يوم يا حلمي، مسيرك يا ملوخية تقعي تحت المخرطة"، في إشارة إلى مقالب برنامجه.



وسبق أن شارك رامز جلال مع مارتن لورانس وأحمد حلمي في فيديو عبر إنستغرام من حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" بالرياض، حيث تفاعل مع حلمي قائلاً: "أنت مصدق إحنا مع مين يا حلمي؟"



يُذكر أن رامز جلال يستعد حالياً لتقديم موسم جديد من برنامجه في رمضان 2025.