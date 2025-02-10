أحمد حلمي يواجه انتقادات حادة بعد تصريح أثار الجدل في موسم الرياض

الوكيل الإخباري- تعرض الفنان أحمد حلمي لانتقادات شديدة من الجمهور المصري بعد تصريحه في مسرحيته "بني آدم" التي تُعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان قد أساء للمصريين.

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خلال العرض، نزل حلمي من على خشبة المسرح وتوجه إلى أحد الحضور في الصف الأول، وسأله عن جنسيته. وعندما أجاب الشخص بأنه مصري، قال حلمي مازحًا: "مصري وقاعد في الصف الأول.. أكيد معزوم". ورغم أنها كانت مزحة، إلا أن العديد من المتابعين اعتبروا أن التصريح فيه إساءة ضمنية للمصريين، إذ يوحي بأن المصريين لا يستطيعون تحمل تكلفة تذكرة الصف الأول في العروض المسرحية.



وقد زاد من تعقيد الموقف أن الشخص الذي كان يقصد حلمي في مزحته هو الملحن المصري مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، مما جعل الفيديو ينتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي.



تداول الفيديو على نطاق واسع أثار هجومًا واسعًا من الجمهور المصري الذي اتهم حلمي بالإساءة إلى المصريين، مطالبين إياه بالاعتذار. ورغم محاولات حلمي لتوضيح موقفه، إلا أن الهجوم استمر.



في خطوة أثارت مزيدًا من الجدل، نشر أحمد حلمي صورة على حسابه الشخصي كتب فيها: "لا سامعكم ولا شايفكم"، وهو ما فسره البعض كتجاهل لانتقادات الجمهور وعدم اكتراثه بمطالب الاعتذار.



استمر الجدل والمطالبات بالاعتذار، حيث اعتبر البعض أن تعليقات حلمي كانت غير لائقة، بينما رأى آخرون أنها كانت مجرد مزحة، ولا يجب تضخيم الأمور. ورغم ذلك، استمرت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة بتوضيح رسمي أو اعتذار من الفنان.