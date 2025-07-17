أحمد سعد وروبي يشعلان مواقع التواصل بأغنية "تاني" - فيديو

الأغنية تأتي بعد النجاح اللافت الذي حققه الثنائي في أغنية "يا ليالي" عام 2023، والتي تجاوزت 106 ملايين مشاهدة على "يوتيوب"، وتحمل "تاني" طابعًا راقصًا صيفيًا، وبدأ الكليب بموقف طريف جمع النجمين في موقع التصوير وهما يتفاجآن بعبارة: "تاني؟!"
أغنية "تاني" من كلمات فلبينو، توزيع أحمد طارق يحيى، مكساج هاني محروس، وإخراج أحمد عبد الواحد، وتوزعها شركة ڤيرال ويف.
وكشف أحمد سعد عن مفاجأة جديدة ضمن الألبوم، وهي أغنية بعنوان "أخويا" يشاركه فيها الغناء شقيقه عمرو سعد، في أول تعاون غنائي بينهما.
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