أحمد سعد يبيع معطفه بـ5 ملايين جنيه لصالح مستشفى 57357

وأوضح سعد أن ثمن المعطف يتجاوز 20 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي مليون جنيه مصري، مشيرًا إلى أنه سيبدأ المزاد بسعر 5 ملايين جنيه.
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