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أحمد سعد يبيع معطفه بـ5 ملايين جنيه لصالح مستشفى 57357

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الفنان أحمد سعد
الأحد، 26-01-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري-  أعلن الفنان أحمد سعد عن تبرعه بكامل العائد من بيع المعطف الذي ارتداه في حفل "جوي أووردز" في السعودية، بعد طرحه في مزاد علني. وقال سعد في برنامج تلفزيوني إنه سيقوم بتخصيص المبلغ لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357.

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وأوضح سعد أن ثمن المعطف يتجاوز 20 ألف دولار، أي ما يعادل حوالي مليون جنيه مصري، مشيرًا إلى أنه سيبدأ المزاد بسعر 5 ملايين جنيه.

 

وكان أحمد سعد قد أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا بسبب إطلالته في الحفل، حيث ارتدى معطف فرو وعقد يُعتقد أنه ألماس، بالإضافة إلى قرط في أذنه.

 

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gnews

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