أحمد سعد يتلو القرآن في المسجد النبوي خلال رحلة الحج - فيديو

الوكيل الإخباري- وثّق الفنان المصري أحمد سعد لحظات روحانية مؤثرة خلال زيارته للديار المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر فيه وهو يتعلم تجويد القرآن الكريم داخل أروقة المسجد النبوي الشريف.

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وظهر سعد في الفيديو وهو يتلو آيات من سورة "الغاشية" بصوت خاشع، ملتزمًا بأحكام التجويد، وعلّق قائلاً:

"كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده، ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن."



المقطع لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهور الفنان، الذي أشاد بروحانيته وحرصه على تعلّم كتاب الله، معتبرين ظهوره بهذه الصورة تعبيرًا صادقًا عن تحوّل داخلي يعيشه.



كما شارك سعد صورًا ومقاطع أخرى توثّق رحلته، من بينها جلسة جمعته بعدد من العلماء داخل المسجد النبوي، من أبرزهم الدكتور سعد الدين الهلالي، والداعية خالد الجندي، والشيخ أسامة قابيل.

وفي مشهد آخر عبر خاصية "الستوري"، نشر سعد مقطعًا جديدًا وهو يتلو القرآن الكريم داخل المسجد، وسط أجواء من السكينة والخشوع.



يُذكر أن أحمد سعد أعلن مؤخرًا عن خطوة لافتة تعبّر عن تغيّر في نمط حياته، حيث بدأ في إزالة الوشوم من جسده، مؤكدًا أن التقرّب إلى الله وتعلّم القرآن أصبحا أولوية في حياته.

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