 
الخميس 2024-08-01 02:49 م
 
 

أحمد سعد يطرح أغنية 'سعودي وأسمر' - فيديو

أحمد سعد
أحمد سعد




 

الخميس، 01-08-2024 01:42 م

 الوكيل الإخباري - طرح النجم المصري أحمد سعد، يوم الأربعاء 31 يوليو (تموز)، أغنيته الجديدة "سعودي وأسمر"، والتي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي مُنذ طرحها.

وكان أحمد سعد قد كشف في حفله الأخير بجدّة عن تحضيره لأغنية "سعودي وأسمر" إهداءً للشعب السعودي الذي يحظى بمحبّته وإعجابه.

 

 

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