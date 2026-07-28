أحمد سعد يطرح أول ديو غنائي مع ابنته جودي

وشارك أحمد سعد الملصق الرسمي للأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل، معلنًا طرحها يوم الأربعاء، في أول ديو غنائي يجمعه بابنته.
وتقدم الأغنية مزيجًا من الموسيقى الشرقية والإيقاعات اللاتينية، إذ يؤدي أحمد سعد الجزء الرئيسي باللهجة المصرية، بينما تشارك جودي بمقطع باللغة الإسبانية، في تجربة فنية عائلية هي الأولى من نوعها.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي
-
جو أشقر يتحدث عن خسارته المالية في المصارف اللبنانية - فيديو
-
نادين صعب توجه رسالة مؤثرة إلى فضل شاكر - فيديو
-
سلاف فواخرجي تحتفل بعيد ميلادها داخل مدينة ملاهٍ - صور
-
حقيقة ارتباط تامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل
-
ابنة توم كروز تعتمد لقبًا جديدًا رسميًا
-
سعد لمجرد يتعرض لموقف لافت خلال حفله الأخير - فيديو
-
تامر حسني يتحدث عن أقرب أغانيه إلى قلبه