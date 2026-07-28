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أحمد سعد يطرح أول ديو غنائي مع ابنته جودي

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أحمد سعد
 
الثلاثاء، 28-07-2026 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   كشف الفنان المصري أحمد سعد عن موعد طرح أغنيته الجديدة "كدا كدا"، التي تجمعه بابنته جودي أحمد سعد لأول مرة، والمقرر إصدارها مع فيديو كليب خلال الأيام المقبلة.اضافة اعلان


وشارك أحمد سعد الملصق الرسمي للأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل، معلنًا طرحها يوم الأربعاء، في أول ديو غنائي يجمعه بابنته.

وتقدم الأغنية مزيجًا من الموسيقى الشرقية والإيقاعات اللاتينية، إذ يؤدي أحمد سعد الجزء الرئيسي باللهجة المصرية، بينما تشارك جودي بمقطع باللغة الإسبانية، في تجربة فنية عائلية هي الأولى من نوعها.
 
 


gnews

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