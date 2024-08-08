أحمد سعد يطرح 1-2-3 - فيديو

الوكيل الإخباري- طرح أحمد سعد، أغنيته الجديدة "1-2-3"، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وعلى المنصات الموسيقية.



وعلق سعد على أغنيته الجديدة عبر "إنستغرام"، قائلاً: "حصلي واحد اثنين ثلاثة.. أنا فاكر كل حاجة.. خدوا مني كل حاجة، دلوقتي فيديو كليب 1-2- 3".





24