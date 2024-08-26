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أحمد سعد يعلّق على عودته إلى طليقته

علياء البسيوني وأحمد سعد
علياء البسيوني وأحمد سعد
الإثنين، 26-08-2024 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   في تعليقه الأول بعد انتشار أخبار عن عودته إلى طليقته مصمّمة الأزياء علياء البسيوني، كتب الفنان أحمد سعد منشوراً عبر صفحته في "فيسبوك"، كشف فيه السبب الذي دفعه للعودة إليها.

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وقال سعد في منشوره: "دي بنت ناس وتختلف عن كل الناس". وتفاعل الجمهور بحماسة مع المنشور، وهنّأه الجميع بعودته إلى أم ابنتيه.


وكان حضور علياء بسيوني إلى الحفل الذي أحياه أحمد سعد في الساحل الشمالي يوم الجمعة الماضية قد كشف عن عودة الحياة الزوجية بينهما بشكل رسمي، حيث إنهما يمضيان حالياً عطلتهما الصيفية مع ابنتيهما على أحد شواطئ الساحل الشمالي.


وبدأ جدل عودة الثنائي إلى بعضهما عندما فاجأت علياء بسيوني جمهورها وجمهور أحمد سعد بنشر صور عدة وفيديو ظهرت فيهما مع ابنتيهما، تهنئه فيه بمناسبة عيد ميلاده، مشيرةً إلى أن وجوده بينهن هو الأهم في الحياة.


وقالت علياء تعليقاً على الفيديو والصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام": "اليوم مكنش هيعدّي كده... كل سنة وأنت طيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وأنت منوّر حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم، وطبعاً كل سنة وأنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايماً. مكنش ينفع أعدّي اليوم ده من غير ما أقولك إن وجودك أهم حاجة وبيخلّي الدنيا أحلى دايماً. كل سنة وأنت طيب يا حمادة".


ورأى متابعو علياء بسيوني أن التهنئة هي تمهيد لعودتها إلى أحمد سعد، حيث علّق الكثيرون على الصور بعبارات التهنئة والتمنّي لهما بدوام السعادة.

 

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