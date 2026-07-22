أحمد سعد يغني بالإسبانية.. وشريكته الجديدة تحيّر الجمهور - فيديو

الوكيل الإخباري- شوّق الفنان المصري أحمد سعد جمهوره لأغنيته الجديدة "كدا كدا"، كاشفًا عن تجربة مختلفة تتضمن تقديم جزء من الأغنية باللغة الإسبانية للمرة الأولى في مسيرته.



ونشر سعد صورة من داخل استوديو التسجيل برفقة فتاة تشاركه الغناء، دون الكشف عن هويتها، وترك الجمهور في حالة من التكهن حول شخصيتها.



وأكد سعد أن الأغنية تحمل طابعًا موسيقيًا جديدًا يمزج بين الإيقاعات العصرية واللمسات العالمية، فيما لم يعلن حتى الآن موعد طرحها أو اسم الفنانة المشاركة.

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