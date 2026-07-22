أحمد سعد يغني بالإسبانية.. وشريكته الجديدة تحيّر الجمهور - فيديو

ونشر سعد صورة من داخل استوديو التسجيل برفقة فتاة تشاركه الغناء، دون الكشف عن هويتها، وترك الجمهور في حالة من التكهن حول شخصيتها.
وأكد سعد أن الأغنية تحمل طابعًا موسيقيًا جديدًا يمزج بين الإيقاعات العصرية واللمسات العالمية، فيما لم يعلن حتى الآن موعد طرحها أو اسم الفنانة المشاركة.
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