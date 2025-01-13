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أحمد سعد يفاجئ جمهوره بتفاصيل مثيرة عن حياته

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احمد سعد
الإثنين، 13-01-2025 01:37 م

الوكيل الإخباري-   فاجأ الفنان المصري أحمد سعد جمهوره بالكشف عن تفاصيل جديدة ومثيرة من حياته الشخصية خلال الإعلان الترويجي لألبومه الغنائي الجديد "حبيبنا"، المقرر طرحه في 15 يناير الجاري.

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وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، تحدث سعد عن حلمه منذ الطفولة في مجال الموسيقى، مسترجعًا ذكرياته عن بداياته وتعلق عائلته به بسبب حفظه كلمات صعبة في سن صغير.

 

كما أكد أنه كان يستمع إلى كبار الفنانين مثل أم كلثوم وعبد الوهاب، بحثًا عن ذاته.


سعد أوضح أيضًا أن حب الناس هو ما يسعى وراءه، قائلاً: "أنا محتاج الناس تحبني"، مشيرًا إلى رحلته الطويلة التي استمرت 15 عامًا لتحقيق حلمه. الفيديو نال إعجاب الكثير من جمهوره ونجوم الفن مثل منى زكي، الذين قدموا له كلمات الدعم والتشجيع.

 

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