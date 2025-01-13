أحمد سعد يفاجئ جمهوره بتفاصيل مثيرة عن حياته

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه على إنستغرام، تحدث سعد عن حلمه منذ الطفولة في مجال الموسيقى، مسترجعًا ذكرياته عن بداياته وتعلق عائلته به بسبب حفظه كلمات صعبة في سن صغير.
سعد أوضح أيضًا أن حب الناس هو ما يسعى وراءه، قائلاً: "أنا محتاج الناس تحبني"، مشيرًا إلى رحلته الطويلة التي استمرت 15 عامًا لتحقيق حلمه. الفيديو نال إعجاب الكثير من جمهوره ونجوم الفن مثل منى زكي، الذين قدموا له كلمات الدعم والتشجيع.
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