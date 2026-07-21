أحمد فهمي يطلق أول علامته التجارية للنظارات - فيديو

وكشف فهمي عبر حسابه في "إنستغرام" عن العلامة الجديدة، موضحًا أن الفكرة جاءت من شغفه بالنظارات واهتمامه بالموضة، مؤكدًا أن المشروع يعكس ذوقه الشخصي ويجمع بين الجودة والتصميم العصري.
وعلى الصعيد الفني، يواصل فهمي التحضير لعدة أعمال، أبرزها فيلم "الفيل على الدرفيل" مع أسماء جلال، إلى جانب عودته إلى دراما رمضان 2027 بمسلسل كوميدي من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني، بعد غياب منذ مسلسل "رجالة البيت" عام 2020.
كما يواصل نجاحه السينمائي بعد فيلم "أحمد وأحمد" الذي شاركه بطولته أحمد السقا.
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