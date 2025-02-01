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أحمد مكي يتخلى عن الكوميديا في رمضان 2025

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احمد مكي
السبت، 01-02-2025 12:18 م

الوكيل الإخباري-   طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوستر الرسمي لمسلسل "الغاوي"، الذي يُعرض في شهر رمضان المبارك. ويعد هذا العمل فرصة جديدة لأحمد مكي للتجديد والتغيير بعد نجاحه الكبير في تقديم الأدوار الكوميدية في مسلسله الشهير "الكبير أوي".

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قصة المسلسل وتفاصيله
مسلسل "الغاوي" من بطولة أحمد مكي، وعائشة بن أحمد، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وأحمد كمال، ومحمد لطفي، وتامر شلتوت، وكزبرة، وولاء الشريف، وعبير فاروق، ويارا المليجي. يتألف العمل من 15 حلقة وهو من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف، بينما أخرج المسلسل ماندو العدل.


ويظهر أحمد مكي في المسلسل في دور "شمس الغاوي"، وهو شاب من أحد الأحياء الشعبية يقتات من البلطجة. ولكن مع تقدم الأحداث، يقرر شمس التوبة والابتعاد عن هذه الحياة، ليواجه تحديات وصعوبات كبيرة في محاولته للانتقال إلى حياة شريفة.


أحمد مكي في دور جديد
في خطوة مفاجئة لجمهوره، يخرج أحمد مكي من عباءة الكوميديا التي اعتاد عليها في مسلسله "الكبير أوي"، الذي أُسدلت ستارته في رمضان الماضي بعد 8 أجزاء حققت نجاحًا كبيرًا. مكي يجسد في "الغاوي" شخصية درامية مركبة تتيح له استعراض جانب جديد من موهبته التمثيلية بعيدًا عن الكوميديا.
الجدير بالذكر أن البوستر الرسمي للمسلسل يظهر أحمد مكي ممسكًا بالحمام، في إشارة إلى تحول شخصية "شمس الغاوي" خلال أحداث المسلسل.

 

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gnews

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