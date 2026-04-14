الثلاثاء 2026-04-14 01:29 م

أخبار أثارت ضجّة كبيرة... ما حقيقة وفاة الفنانة حياة الفهد؟

حياة الفهد
حياة الفهد
 
الثلاثاء، 14-04-2026 09:53 ص
الوكيل الإخباري-   خرجت الإعلاميّة ميّ العيدان عن صمتها، بعد تداول شائعات وفاة الفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، وقالت عبر حسابها على "انستغرام"، أنّ "الفهد لا تزال على قيد الحياة وتتلقى العلاج داخل أحد المستشفيات في الكويت".اضافة اعلان


وقالت العيدان إنّ الفهد بخير، وإنّ ما يتمّ تداوله لا أساس له من الصحة، ودعت الجمهور إلى التوقف عن نشر الأخبار غير الدقيقة والاكتفاء بالدعاء للفنانة القديرة بالشفاء.

وأكدت أنها على تواصل مباشر مع سوزان ابنة الفنانة، ومع مدير أعمالها يوسف الغيث. 
 
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة