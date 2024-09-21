"أخشى الموت".. فنان مصري مشهور يستغيث

الوكيل الإخباري- تصدر الفنان المصري أحمد عزمي "الترند" على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد أن وجه نداءً لزملائه في الوسط الفني للبحث عن فرصة عمل.



وكتب عزمي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "صباح الخير.. ومع بداية عام جديد في حياتي، أدعو الله أن يرزقني وإياكم بالرزق والعمل. أتمنى أن أحصل على فرصة للمشاركة في عمل. تخرجت في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006، وشاركت في العديد من الأعمال التي نلت من خلالها جوائز، مثل جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ عن فيلم الأبواب المغلقة في المهرجان القومي للسينما، وأفضل ممثل دور ثانٍ من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة، وأفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية عن فيلم، وجائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم الوعد".



وأضاف: "أتمنى من أصدقائي وزملائي الذين عملت معهم طوال حياتي مساعدتي في الحصول على فرصة عمل والانضمام إلى الدراما المصرية. لا طعم للحياة بدون عمل. ابني يكبر ولا أعلم كيف سأساعده في مواجهة صعوبات الحياة، وأنا محروم من تحقيق ذاتي ولا أملك مهنة أخرى. أخشى من الموت كمداً وحزناً. هذا طلب ورجاء.. وفقكم الله".

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وتابع عزمي، أنه على مدار السنوات الثلاث الماضية قدم أعمالا في دول عربية عديدة مع كبار النجوم، منها مسرحية الملك لير مع النجم يحيى الفخراني في مهرجان الترفيه بالسعودية، ومسلسل حرب الجبالي مع المنتج صادق الصباح، كما قدم برنامج أعمال خالدة وفيلم المنبر في الإمارات، إلا أنه لم يتلق أي عروض جديدة.