الأربعاء 2025-07-16 11:42 ص
 

أخفى الطبيب عليه وجود ورم.. محنة عاشها خالد سليم وفقد فيها أصدقاء

ثيثي
خالد سليم
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   روى الفنان المصري خالد سليم تفاصيل محنة صحية ونفسية مر بها مؤخرًا، تسببت في تدهور صوته وزيادة وزنه وخذلان أصدقائه، وذلك خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية إسعاد يونس.

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وأوضح سليم أنه كان يعاني من مشكلة في الأحبال الصوتية، وتلقى علاجًا خاطئًا بالكورتيزون لفترة طويلة، ما أدى إلى مضاعفات صحية واكتساب أكثر من 45 كيلوغرامًا، حتى وصل وزنه إلى 124 كغم.


نقطة التحول جاءت بعد لقائه بالفنان محمد حماقي، الذي نصحه بزيارة طبيب متخصص، اكتشف وجود ورم حميد على الأحبال الصوتية، وتمت إزالته جراحيًا.


وعن الأثر النفسي، أكد خالد سليم أنه واجه سخرية وتنمرًا من بعض الأصدقاء بسبب وزنه الزائد، ما أثر على حالته النفسية وتسبب في تراجع عروض العمل. وكشفت زوجته عن لحظة مؤثرة بكى فيها بسبب تلك السخرية، قائلة: "رجع للبيت وأكل وهو بيبكي".


اليوم، استعاد خالد سليم صحته وصوته، لكنه لا يزال يتذكر تلك المرحلة الصعبة التي "اختبرته واختبرت من حوله"، على حد وصفه.

 

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