"أخفيت الأمر عن أولادي".. إدوارد يروي تفاصيل معركته مع السرطان

الوكيل الإخباري- كشف الفنان المصري إدوارد لأول مرة عن إصابته السابقة بـسرطان الكلى، موضحًا أن القصة بدأت بعد موافقته على تغيير مظهره من أجل دور فني، حيث طلب منه المخرج محمد سامي ترك لحيته وشعره، فقرر أيضًا فقدان وزنه ليتناسب مع الشخصية.

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وخلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، أوضح إدوارد أنه استعان بحقن تخسيس تسببت في مضاعفات صحية شديدة، أبرزها توقف شبه كامل لعمل المعدة. وبعد إجراء فحوصات طبية، تم اكتشاف كيس مياه على كليته اليمنى وورم خبيث في نصف الكلية اليسرى.



ورغم توصية الأطباء بسرعة الاستئصال، اختار إدوارد إخفاء تفاصيل المرض عن أبنائه، وشارك زوجته فقط بالحقيقة. كما تعرض لأزمة قلبية قبيل الجراحة، خضع بسببها لقسطرة وتركيب ثلاث دعامات، قبل أن يجري عملية الاستئصال في يناير الماضي.



وأعرب إدوارد عن امتنانه لدعم زملائه، مشيرًا إلى أن الفنان مصطفى قمر رافقه في المستشفى، ومحمد سامي عرض إرسال طائرة خاصة لنقله للعلاج، بينما مي عمر أرسلت تقاريره لشقيقها في أمريكا لمراجعتها.



ورغم حالته الصحية، حرص إدوارد على الاستمرار في نشاطه الفني وبرنامجه التلفزيوني دون أن يظهر عليه المرض.