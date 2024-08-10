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أديل تعلن خطوبتها رسمياً من ريتش بول - فيديو

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تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 03:43 م

الوكيل الإخباري-   أكدت أديل خطوبتها إلى ريتش بول خلال لحظة مرتجلة مع المعجبين في حفل موسيقي في ألمانيا.


وكانت المغنية تؤدي حفلاً في ميونيخ عندما رأت شخصاً يحمل لافتة تقول: "هل تتزوجيني؟".


قرأت الرسالة، لكنها أجابت: "لا أستطيع أن أتزوجك لأنني سأتزوج بالفعل، لذلك لا أستطيع، لكنني أقدر ذلك، شكرًا لك".


ثم عرضت للجمهور ما بدا وكأنه خاتم خطوبة، مما أثار الهتافات.

 

 

 

لها 

gnews

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