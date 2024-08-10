أديل تعلن خطوبتها رسمياً من ريتش بول - فيديو

الوكيل الإخباري- أكدت أديل خطوبتها إلى ريتش بول خلال لحظة مرتجلة مع المعجبين في حفل موسيقي في ألمانيا.



وكانت المغنية تؤدي حفلاً في ميونيخ عندما رأت شخصاً يحمل لافتة تقول: "هل تتزوجيني؟".



قرأت الرسالة، لكنها أجابت: "لا أستطيع أن أتزوجك لأنني سأتزوج بالفعل، لذلك لا أستطيع، لكنني أقدر ذلك، شكرًا لك".



ثم عرضت للجمهور ما بدا وكأنه خاتم خطوبة، مما أثار الهتافات.

omg adele’s engaged?!?! 😭 pic.twitter.com/Z5wY3EPyfO August 9, 2024