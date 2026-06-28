أديل تكشف سر خسارة 45 كيلوغراماً مع عودتها للغناء

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الوكيل الإخباري- بعد ابتعاد دام نحو عامين، تستعد النجمة البريطانية أديل للعودة إلى الساحة الغنائية، إذ كشفت تقارير إعلامية أنها بدأت كتابة وتسجيل أعمال جديدة في استوديوهات «The Church» بالعاصمة لندن. اضافة اعلان





وتزامناً مع عودتها الفنية، عادت قصة خسارتها نحو 45 كيلوغراماً إلى الواجهة، إذ أوضحت أديل أن رحلتها لم تبدأ بهدف إنقاص الوزن، بل لتحسين صحتها النفسية والتغلب على القلق بعد انفصالها، مؤكدة أن الرياضة كانت العامل الأساسي في هذا التحول.



واعتمدت الفنانة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إلى جانب تحسين نظامها الغذائي من خلال تقليل السكر والأطعمة عالية السعرات، مع نفيها اتباع حميات قاسية أو حلول سريعة لخسارة الوزن.



وأكدت أن رحلتها استغرقت نحو عامين، وأن أكبر مكاسبها كانت تحسن صحتها النفسية والجسدية، وليس مجرد فقدان الوزن، في وقت تستعد فيه لفتح صفحة فنية جديدة بأعمال مرتقبة.





