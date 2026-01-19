أزمة "الترند" التي وصلت للنيابة.. القصة الكاملة لصراع بسمة وهبة ومايا دياب

الوكيل الإخباري- لا يزال الجدل حول طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز وتداول اسم الفنانة دينا الشربيني مستمراً، بعدما تطور الخلاف ليصل إلى ساحات التحقيق بين الإعلامية المصرية بسمة وهبة والفنانة اللبنانية مايا دياب.



وكشفت وسائل إعلام أن جهات التحقيق أحالت البلاغ المقدم من بسمة وهبة ضد مايا دياب إلى نيابة زايد لبدء التحقيق، على خلفية تصريحات أدلت بها الأخيرة دفاعاً عن دينا الشربيني، واعتبرتها وهبة تدخلاً في شأن فني داخلي.



وأوضحت المحامية هايدي الفضالي، وكيلة بسمة وهبة، أنه تقرر تحديد الثلاثاء المقبل لسماع أقوال موكلتها، مشيرة إلى أن البلاغ جاء بسبب ما وُصف بتجاوزات إعلامية صاحبت أزمة الطلاق.



وكانت الفضالي قد تقدمت سابقاً بطلب رسمي لمنع دخول مايا دياب إلى مصر، معتبرة أن تصريحاتها تمس الشأن الفني والأسري المصري.



وتعود بداية الأزمة إلى مقطع نشرته مايا دياب عبر «إنستغرام» في نوفمبر الماضي، انتقدت فيه حملات التشهير الإلكتروني بحق الفنانين، ودافعت عن دينا الشربيني، وهو ما ردّت عليه بسمة وهبة بهجوم حاد، رافضة ما اعتبرته إساءة للجمهور المصري.



وفي سياق متصل، اتخذت دينا الشربيني إجراءات قانونية ضد صفحات اتهمتها بالسب والقذف وربط اسمها بطلاق كريم محمود عبدالعزيز، الذي نفى بدوره أي علاقة لها بالأزمة.

